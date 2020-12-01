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«Он с любовницами уезжал на моих глазах»: Хакамада ушла от мужа 

Даня Виттиг 2 часа назад
«Он с любовницами уезжал на моих глазах»
Фото: @irina_hakamada
Известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем браке.
Неудачное замужество произошло с Ириной уже в третий раз, избраанником на тот момент был бизнесмен Дмитрий Сухоненко.

«Мы познакомились на бирже. Я была исполнительным директором этой биржи. Ему что-то от меня было надо. Но я ему сначала отказала. Он был сильным и красивым мужчиной. В итоге все это вылилось в гражданский брак. Вместе мы были шесть лет. Он сразу предложил модель свободного брака. Мы не разу вместе, к примеру, не отдыхали. Не справляли вдвоем Новый год. Он с любовницами уезжал на моих глазах. Я прямо из окошка дома видела, как они садились в автомобиль. Я со временем ушла от него. Он расстроился. Ему удобно было жить с депутатом».

Хакамада считает, чтоо в личных отношениях на самом деле нет предательства.

«Или есть любовь или нет. Я первой сказала ему, что нам надо разойтись. Он меня не любил», — заявила она.

Ранее "Рамблер" собщал о глаавных признаках супружеской измены.
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Женский форум 3
Звёзды , Ирина Хакамада
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