Известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем браке.

Неудачное замужество произошло с Ириной уже в третий раз, избраанником на тот момент был бизнесмен Дмитрий Сухоненко.

«Мы познакомились на бирже. Я была исполнительным директором этой биржи. Ему что-то от меня было надо. Но я ему сначала отказала. Он был сильным и красивым мужчиной. В итоге все это вылилось в гражданский брак. Вместе мы были шесть лет. Он сразу предложил модель свободного брака. Мы не разу вместе, к примеру, не отдыхали. Не справляли вдвоем Новый год. Он с любовницами уезжал на моих глазах. Я прямо из окошка дома видела, как они садились в автомобиль. Я со временем ушла от него. Он расстроился. Ему удобно было жить с депутатом».

Хакамада считает, чтоо в личных отношениях на самом деле нет предательства.