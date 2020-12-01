Как выглядят жены самых богатых мужчин в мире 

Несмотря на то, что наибольшее внимание приковывают пары актеров, певцов и других звезд, из внимания женщин всегда пропадают те, кто добился гораздо большего. "Рамблер" рассказывает про женщин, которые покорили богатейших мужчин планеты, а некоторые сделали это даже до того, как их вторая половина заработала первый миллиард.

Астрид Менкс и Уоррен Баффет

Предприниматель Уоррен Баффет женился на своей возлюбленной в 2006 году, спустя два года после смерти первой жены. С Астрид они были в отношениях больше 20 лет, а супруга знала о его отношениях и не была против, однако, бизнесмен не смог ее оставить.

Будущие супруги начали встречаться еще в университете в 2003 году. В 2012 году она вышла замуж за основателя Facebook. Сейчас супруги воспитывают двух дочерей.

Элен Мерсье и Бернар Арно

Бернара Арно называют самым богатым человеком Европы. Супруги поженились в 1991 году. Элен работала пианисткой, давала концерты и продолжает свое дело до сих пор. У супругов есть трое сыновей, которые тоже занимаются музыкой.

Будущая жена Билла Гейтса работала у него в компании. Впервые они познакомились в 1987 году на одном из брифингов компании. У коллег завязались отношения, и они поженились в 1994 году. Супруги воспитывают троих детей.

Маккензи Безос (Скотт) и Джефф Безос

Несмотря на то, что Маккензи Безос не жена основателя Amazon , ее нельзя не включить в этот список из-за истории отношений супругов. С будущим супругом она познакомилась в 1993 году, когда они работали в инвестиционной компании D. E. Shaw. Спустя три месяца они обручились и уволились, чтобы создать собственную компанию. Маккензи стала бухгалтером и первым сотрудником Amazon. В 2019 году супруги развелись и Маккензи стала самой богатой женщиной на планете, получив 25% акций, принадлежавших мужу.

Флора Перес и Амансио Ортега

Бизнесмен Амансио Ортега женился во второй раз в 2001 году. Его супругой стала Флора Перес. Супруги ведут закрытую жизнь, в отличие от троих детей, которых они воспитывают. Дети Ортега часто становятся объектами для слежки папарацци и модных журналов.

Конни Снайдер и Стив Бламер