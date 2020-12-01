Варнава откровенно рассказала о своих драках

Звезде Comedy Woman всегда везло с мужчинами, она никогда ни о ком не отзывылась плохо и старалась расстаться друзьями. Хотя однажды девушка чуть не стала жертвой домашнего насилия.

Варнаву часто унижали из-за нестандартной внешности, но она всегда умела бесстрашно постоять за себя.

«В драках я участвовала, да. Приходилось именно на физическом уровне себя защищать. Чтобы молодой человек поднял на меня руку?.. Один попытался, но тут же получил ответ. Я не дам себя в обиду ни при каких условиях», — делилась звезда.

С детства Екатерина испытывала ощущение нужды и прошла множество испытаний: травма, лишний вес и проблемы с кожей. Все это сказывалось на самооценке девушки.

«Из-за травмы я бросила танцы, начала принимать лекарства и за короткий период времени поправилась. То есть стала не только высокой, но и крупной. Потом выросла грудь, начались проблемы с кожей… Все это было прекрасным поводом для насмешек. К тому же я плохо одевалась. Прям дико плохо, потому что не было денег… Я донашивала вещи старшего брата», — вспоминает артистка.

Справиться с внутренними проблемами ей помогла сцена. Сегодня 35-летняя звезда может почувствовать себя по-настоящему сильным человеком.

«Это как терапия. Ты выходишь и вообще не анализируешь, кто и как на тебя в этот момент смотрит и что думает».

Благодаря юмору и здоровой самоиронии артистка обрела армию поклонников и справилась с травмами детства.