Скандальный блогер Лена Миро высказалась насчет Ольги Бузовой, которая сейчас принимает участие в шоу "Ледниковый период".

По мнению автора, Ольга "испытывает глубокие душевные страдания, если в центре внимания оказывается кто-то другой" и назвала ее "закомплексованной невротичкой". Сейчас этим другим стала сестра Анна, которая пережила инсульт, и другие участники шоу, которые справляются лучше.

Партнер ведущей Дмитрий Соловьев также отмечал перепады настроения Ольги, ее срывы и капризы. Но зрители связали это с семейной драмой, которая произошла в семье ведущей. Позже Бузова выложила фото с капельницей.

Однако внимательная Миро заметила, что на фото ведущей также стоят таблетки для вывода токсинов из печени. Автор сразу предположила, что Ольга пытается вызвать искусственную жалость, хотя она всего лишь пьет.

"Оленька не смогла проглотить инсульт сестры и запилила в Инстаграм себя под капельницей с «Гептралом». Лицо отёкшее, помятое, если бы мне показали подобное лицо и спросили, что я думаю о его обладательнице, я бы решила, что она бухает".

Миро высказала мнение, что у Ольги "дыра внутри, которую ничто не заполнит".