Участницу «Дома-2» шантажируют интимным видео 

Мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге.

Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа. По условиям, претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер, передаёт Teleprogramma.pro.

Девушка отправила материалы в Telegram и была уверена, что скоро получит роль. Вместо этого ей пришло сообщение, в котором преступники требовали деньги.