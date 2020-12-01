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Участницу «Дома-2» шантажируют интимным видео 

News.ru и ещё 1 13 минут назад
Участницу «Дома-2» шантажируют интимным видео
Фото: @ksenia_mosca
Мошенники требуют у участницы проекта «Дом-2» Ксении Волковой 25 тысяч рублей. В противном случае они грозят опубликовать интимное видео, которое они обманом выманили у девушки под предлогом участия в кастинге.
Волкова сама сняла себя на видео и отправила ролик злоумышленникам. Она была уверена, что участвует в кастинге для съёмок клипа. По условиям, претендентка должна предоставить откровенные кадры, именно это и сделала 26-летняя фитнес-блогер, передаёт Teleprogramma.pro.
Девушка отправила материалы в Telegram и была уверена, что скоро получит роль. Вместо этого ей пришло сообщение, в котором преступники требовали деньги.
Волкова отправилась в правоохранительные органы и написала заявление. Полицейские не смогли выявить вымогателей и отказались возбуждать уголовное дело. Данное решение блогер обжаловала в прокуратуре. Теперь стражи порядка снова займутся поиском обидчиков.
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Звёзды , Ксения Волкова , Генпрокуратура РФ , МВД
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