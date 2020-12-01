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«Собчак сможет разоблачить Фирсова!» 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Собчак сможет разоблачить Фирсова!»
Фото: ИД "Собеседник"
Ксения Собчак изучила все обстоятельства трагической смерти Валентины Легкоступовой и нашла синяки на теле певицы.
Второй день на «Первом канале» обсуждают таинственную гибель Валентины Легкоступовой. В нашумевшем деле появилось много новых деталей. Оказалось, что вся квартира звезды была залита кровью. Красные следы были обнаружены даже на гантелях! Подруга Легкоступовой, клинический психолог Елена Перелыгина участвовала в обеих съемках: «Док-Ток» и «Пусть говорят». Она уверена: вскоре виновный в смерти легендарной артистки будет найден.
— Меня потрясли сенсационные материалы дела гибели Валюши, которые вскрылись благодаря Ксении Собчак и «Док-Ток», — рассказывает Перелыгина. — Я слышала от общих знакомых, что IQ у Ксении запредельно высокий, и теперь сама в этом убедилась.

Я очень хочу, чтобы Собчак пообщалась с Фирсовым лично. Логичное последовательное повествование, вопросы «не в бровь, а в глаз» обезоружат любого хитреца.

Но он наверняка побоится встречаться с ней тет-а-тет, — полагает Перелыгина. — Потому как Собчак сработает лучше любого следователя. А Фирсову, как я думаю, есть, что скрывать. Но Ксюша сможет сразу понять, что именно он недоговаривает. Я очень надеюсь, что их встреча в ближайшее время состоится.
Подруга Валентины Легкоступовой лишь дивится слухам, которые то и дело появляются в связи с обстоятельствами кончины певицы.
— Меня поражает, какими сплетнями и небылицами обросла гибель Валюши, — продолжает Перелыгина. — Благодаря Собчак многое стало лично мне ясно. Я вышла из студии, и у меня словно груз с души упал. Знаю, дети Валечки тоже были довольны эфиром. Надеюсь, с помощью таких честных и грамотных передач дело сдвинется, и правда восторжествует. Я очень хочу, чтобы это случилось как можно скорее
Я присутствовала и в студии «Пусть говорят», где выступала предыдущая жена Фирсова, — замечает Перелыгина. — Я как клинический психолог сразу поняла: эта женщина явно что-то недоговаривает. Видимо, там много есть, что скрывать! И ей, и Фирсову.

Раньше я пыталась его как-то обелить. Но после того, что я узнала на шоу Собчак и Борисова, уже не смогла найти аргументов в его защиту.

На программе четко прозвучало про синяки на запястьях и плечах Валечки. А это, на мой взгляд, говорит о насилии, которое было совершено над Валюшей.
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