Тайна гибели Легкоступовой почти раскрыта

Телеведущая Ксения Собчак изучила обстоятельства трагической смерти Валентины Легкоступовой и обнаружила синяки теле артистки. На «Первом канале» второй день обсуждают таинственную гибель певицы на шоу «Док-ток» и «Пусть говорят».

Во время передачи выяснилось, что в квартире звезды были обнаружены следы крови. Подруга Легкоступовой, клинический психолог Елена Перелыгина, которая также участвовала в съемках программ, уверена, что вскоре виновный в смерти легендарной артистки будет найден.

Перелыгина хочет, чтобы Собчак пообщалась с Юрием Фирсовым лично:

«Но он наверняка побоится встречаться с ней тет-а-тет, потому как Собчак сработает лучше любого следователя. А Фирсову, как я думаю, есть, что скрывать. Но Ксюша сможет сразу понять, что именно он недоговаривает. Я очень надеюсь, что их встреча в ближайшее время состоится».

Она также добавила, что была в студии, когда выступала бывшая супруга Фирсова: