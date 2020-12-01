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Секс Беременность Свадьбы

В нашумевшем деле Легкоступовой появилось много новых деталей 

Мария Грибова 2 часа назад
Тайна гибели Легкоступовой почти раскрыта
Фото: Кадр из телепередачи «Пусть говорят»
Телеведущая Ксения Собчак изучила обстоятельства трагической смерти Валентины Легкоступовой и обнаружила синяки теле артистки. На «Первом канале» второй день обсуждают таинственную гибель певицы на шоу «Док-ток» и «Пусть говорят».
Во время передачи выяснилось, что в квартире звезды были обнаружены следы крови. Подруга Легкоступовой, клинический психолог Елена Перелыгина, которая также участвовала в съемках программ, уверена, что вскоре виновный в смерти легендарной артистки будет найден.
Перелыгина хочет, чтобы Собчак пообщалась с Юрием Фирсовым лично:

«Но он наверняка побоится встречаться с ней тет-а-тет, потому как Собчак сработает лучше любого следователя. А Фирсову, как я думаю, есть, что скрывать. Но Ксюша сможет сразу понять, что именно он недоговаривает. Я очень надеюсь, что их встреча в ближайшее время состоится».

Она также добавила, что была в студии, когда выступала бывшая супруга Фирсова:

«Я как клинический психолог сразу поняла: эта женщина явно что-то недоговаривает. Видимо, там много есть, что скрывать! И ей, и Фирсову».

Ранее «Рамблер» писал о том, что Варнава откровенно рассказала о своих драках.
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Женский форум 4
Звёзды , Ксения Собчак , Юрий Фирсов
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