Шнуров сравнил Басту с полицаем во время войны 

Сергей Шнуров не остался в стороне от скандала вокруг концертов Басты в Санкт-Петербурге. В своем Instagram лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос» сочинил стихотворение.

В нем артист вспомним полицаев, которые наживались на страдающем народе в годы войны, а в конце поставил рэпера с ними в один ряд:

«В их ряду теперь есть Баста — отрицай, не отрицай».

Напомним, что Баста в своем Instagram всех заверил в том, что все требования эпидемической безопасности на его концерте были соблюдены.