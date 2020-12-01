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Шнуров сравнил Басту с полицаем во время войны 

Мария Грибова 1 час назад
Шнуров сравнил Басту с полицаем во время войны
Фото: РИА Новости
Сергей Шнуров не остался в стороне от скандала вокруг концертов Басты в Санкт-Петербурге. В своем Instagram лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос» сочинил стихотворение.
В нем артист вспомним полицаев, которые наживались на страдающем народе в годы войны, а в конце поставил рэпера с ними в один ряд:

«В их ряду теперь есть Баста — отрицай, не отрицай».

Напомним, что Баста в своем Instagram всех заверил в том, что все требования эпидемической безопасности на его концерте были соблюдены.
Ранее «Рамблер» писал о том, что адвокат объяснил, почему Гагарина хочет развестись.
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Звёзды , Сергей Шнуров
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