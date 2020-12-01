Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Секс Беременность Свадьбы

Лолиту затошнило от имитации улыбок и оваций на «огоньках» 

Lenta.ru 1 час назад
Лолиту тошнит от улыбок и оваций на «огоньках»
Фото: Globallookpress.com
Эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что ее тошнит от участия в новогодних передачах и «Голубых огоньках», где нужно имитировать улыбки и овации, и что она стала отдавать предпочтение интернет-площадкам ради саморазвития и общения с молодежью.
Об этом она рассказала лидеру группы Therr Maitz Антону Беляеву, беседа с артисткой опубликована на платформе «Яндекс. Эфир».
«Есть вещи, от которых меня тошнит. От того, что не развивается официальное телевидение, меня тошнит. За 35 лет работы там и в качестве ведущей, и приходящей, поющей под фонограмму и без, имитирующей ладушки… а теперь — улыбка, серпантин! На "огоньках". В какой-то момент жизни ты понимаешь, что тебя от этого тошнит», — рассказала артистка.
Лолита призналась, что комфортнее себя чувствует на различных интернет-платформах: «Тебе нравится общение с молодым поколением, оно тебя питает, вы не заигрываете, ты можешь выслушать от них и сама навалять им то же самое. Но это все дает развитие, тебе интересно, у тебя глаз горит!»
В конце ноября музыкант Юрий Лоза заявил, что из-за артистов Филиппа Киркорова и Николая Баскова не может выступать на «Голубых огоньках» уже на протяжении 15 лет. Те, по его словам, держатся за свои места и не пускают в эфир других исполнителей.
Видео дня. Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Последние новости
Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм СК опроверг информацию о проверке слов Навального на экстремизм Пойман самый разыскиваемый маньяк России Пойман самый разыскиваемый маньяк России
Женский форум 6
Звёзды , Филипп Киркоров , Юрий Лоза , Лолита Милявская , Николай Басков , Антон Беляев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение