Садальский показал Степаненко после новой пластики 

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Елена Степаненко за последнее время очень сильно преобразилась. Звезда похудела и сделала пластику.

Артист и популярный блогер Стас Садальский признается, что пришел в восторг, встретив юмористку. Коллеги по цеху пересеклись на передаче у Андрея Малахова

Стас Садальский немедленно сделал селфи с Еленой Степаненко и опубликовал его в Instagram.

«Сегодня у Малахова Степаненко блистала»,

— поделился он.

@stassadal

Очевидно, что Елена Григорьевна произвела своим преображением неизгладимое впечатление на Стаса Садальского, и не только на него. В Instagram артиста появилось множество комментариев, посвященных обновленному внешнему виду эстрадной звезды. Стас Садальский и Елена Степаненко.

«Молодец женщина, держится! Берите пример! Непотопляемая Елена!», «Елену не узнать», «Класс! Удачи вам», — высказываются поклонники. Напомним, пару недель назад на информационных лентах появились сообщения о том, что Елена Степаненко тяжело больна.

Звезда тут же вышла на связь и заявила, что абсолютно здорова, активна, бодра и принимает участие в съемках программы.