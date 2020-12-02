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Садальский показал Степаненко после новой пластики 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Садальский показал Степаненко после новой пластики
Фото: WMJ.ru
Елена Степаненко за последнее время очень сильно преобразилась. Звезда похудела и сделала пластику.
Артист и популярный блогер Стас Садальский признается, что пришел в восторг, встретив юмористку. Коллеги по цеху пересеклись на передаче у Андрея Малахова.
Стас Садальский немедленно сделал селфи с Еленой Степаненко и опубликовал его в Instagram.

«Сегодня у Малахова Степаненко блистала»,

— поделился он.
@stassadal
Очевидно, что Елена Григорьевна произвела своим преображением неизгладимое впечатление на Стаса Садальского, и не только на него. В Instagram артиста появилось множество комментариев, посвященных обновленному внешнему виду эстрадной звезды. Стас Садальский и Елена Степаненко.
«Молодец женщина, держится! Берите пример! Непотопляемая Елена!», «Елену не узнать», «Класс! Удачи вам», — высказываются поклонники. Напомним, пару недель назад на информационных лентах появились сообщения о том, что Елена Степаненко тяжело больна.
Звезда тут же вышла на связь и заявила, что абсолютно здорова, активна, бодра и принимает участие в съемках программы.
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Звёзды , Елена Степаненко , Стас Садальский , Андрей Малахов
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