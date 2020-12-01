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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: «Он с любовницами уезжал на моих глазах» 

Мария Грибова 2 часа назад
На слуху: «Он с любовницами уезжал на моих глазах»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Простите, я нетрезвая»: Лолита оконфузилась на шоу

Кадр из шоу «Вечерний Ургант»
Лолита умеет украсить любое шоу. Да так, что зрители еще долго будут вспоминать очередной розыгрыш певицы. А когда женщина вновь обрела крылья за спиной, веселья в жизни стало еще больше. Развод с тренером по сквошу и новые романы помогли Лолите сбросить оковы рутины.
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«А что Анечка? Пусть подавится своим инсультом!»

@buzova86
Скандальный блогер Лена Миро высказалась насчет Ольги Бузовой, которая сейчас принимает участие в шоу "Ледниковый период".
По мнению автора, Ольга "испытывает глубокие душевные страдания, если в центре внимания оказывается кто-то другой" и назвала ее "закомплексованной невротичкой".
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«Он с любовницами уезжал на моих глазах»

@irina_hakamada
Известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем браке.
Неудачное замужество произошло с Ириной уже в третий раз, избранником на тот момент был бизнесмен Дмитрий Сухоненко.
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Тайна гибели Легкоступовой почти раскрыта

Кадр из телепередачи «Пусть говорят»
Телеведущая Ксения Собчак изучила обстоятельства трагической смерти Валентины Легкоступовой и обнаружила синяки теле артистки. На «Первом канале» второй день обсуждают таинственную гибель певицы на шоу «Док-ток» и «Пусть говорят».
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Шнуров сравнил Басту с полицаем во время войны

Сергей Шнуров не остался в стороне от скандала вокруг концертов Басты в Санкт-Петербурге. В своем Instagram лидер группировки «Ленинград» и наставник шоу «Голос» сочинил стихотворение.
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Видео дня. Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Женский форум 1
Звёзды , Ирина Хакамада , Лена Миро , Сергей Шнуров , Ксения Собчак , РИА Новости
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