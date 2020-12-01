На слуху: «Он с любовницами уезжал на моих глазах» 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из шоу «Вечерний Ургант»

Лолита умеет украсить любое шоу. Да так, что зрители еще долго будут вспоминать очередной розыгрыш певицы. А когда женщина вновь обрела крылья за спиной, веселья в жизни стало еще больше. Развод с тренером по сквошу и новые романы помогли Лолите сбросить оковы рутины.

@buzova86

Скандальный блогер Лена Миро высказалась насчет Ольги Бузовой, которая сейчас принимает участие в шоу "Ледниковый период".

По мнению автора, Ольга "испытывает глубокие душевные страдания, если в центре внимания оказывается кто-то другой" и назвала ее "закомплексованной невротичкой".

@irina_hakamada

Известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада в эфире программы «Судьба человека» рассказала о своем браке.

Неудачное замужество произошло с Ириной уже в третий раз, избранником на тот момент был бизнесмен Дмитрий Сухоненко.

Кадр из телепередачи «Пусть говорят»

Телеведущая Ксения Собчак изучила обстоятельства трагической смерти Валентины Легкоступовой и обнаружила синяки теле артистки. На «Первом канале» второй день обсуждают таинственную гибель певицы на шоу «Док-ток» и «Пусть говорят».