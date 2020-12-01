Как мама Кейт помогла ей завоевать принца Уильяма

Будущие супруги начали встречаться через год после первой встречи в Сент-Эндрюсском университете. Первым признаком того, что у пары все серьезно, стал визит Уильяма в дом родителей Кейт
в Беркшире. Старшего сына принцессы Дианы покорила не только атмосфера дома у возлюбленной, но и абсолютно нормальное отношение к нему: родные Кэтрин не приняли принца как члена королевского семейства, а отнеслись к нему как к простому парню, который встречается с их дочерью.
Однако особую роль сыграл и десерт, предложенный внуку британской королевы. Речь идет о мороженом Viennetta, очень популярным среди британцев - но наследный принц впервые попробовал его именно дома у своей будущей жены.
Разумеется, при первом визите ощущалась некая напряженность, ведь Кейт и Уильям были очень молоды, а знакомство с родителями свидетельствовало о серьезности их романа. С тех пор мама Кейт всегда контролировала наличие этого мороженого, чтобы пришедший в гости принц получал на десерт именно то, что он не ест обычно, но что так сильно ему понравилось. Уильям был польщен, да и путь к сердцу мужчины, как известно, все же лежит через желудок.