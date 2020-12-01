Как мама Кейт помогла ей завоевать принца Уильяма

Разумеется, при первом визите ощущалась некая напряженность, ведь Кейт и Уильям были очень молоды, а знакомство с родителями свидетельствовало о серьезности их романа. С тех пор мама Кейт всегда контролировала наличие этого мороженого, чтобы пришедший в гости принц получал на десерт именно то, что он не ест обычно, но что так сильно ему понравилось. Уильям был польщен, да и путь к сердцу мужчины, как известно, все же лежит через желудок.