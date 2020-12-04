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«Другой эталон найдет»: Решетова вновь прокомментировала разрыв с Тимати

WMJ.ruиещё 1
18 минут назад
24-летняя модель и бизнесвуман пообщалась с фолловерами, ответив на их вопросы в Instagram.
Анастасия Решетова и Тимати объявили о разрыве еще в сентябре, а обсуждения вокруг него продолжаются по сей день. Недавно экс-возлюбленная нового «Холостяка» вновь прокомментировала их отношения. Настя пообщалась с подписчиками, ответив на некоторые из их вопросов — было среди них немало и про Юнусова. «Не понимаю, как вас Т отпустил так. Вы эталон женщины», — написал один из подписчиков. «Да ладно вам. Другой «эталон» найдет», — не без сарказма ответила Анастасия. После расставания она заметно похорошела, хотя, казалось, куда уж дальше. Модель и бизнесвуман снялась в рекламной кампаниии для собственной сети бью-ти студий, запечатлилась в разных образах на морском побережье и предстала в дерзком образе, облачившись в леопардовое боди, кожаные ботинки на «тракторной» подошве и ковбойские чапы.
Напомним, недавно стало известно о том, что вслед за Тимати на ТНТ пригласили и Решетову. Она станет ведущей шоу «Ты — топ-модель». Соведущими Анастасии будут Александр Гудков и Гоша Карцев.
Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,Александр Гудков,
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