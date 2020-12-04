Анастасия Решетова
и Тимати
объявили о разрыве еще в сентябре, а обсуждения вокруг него продолжаются по сей день. Недавно экс-возлюбленная нового «Холостяка» вновь прокомментировала их отношения. Настя пообщалась с подписчиками, ответив на некоторые из их вопросов — было среди них немало и про Юнусова. «Не понимаю, как вас Т отпустил так. Вы эталон женщины», — написал один из подписчиков. «Да ладно вам. Другой «эталон» найдет», — не без сарказма ответила Анастасия. После расставания она заметно похорошела, хотя, казалось, куда уж дальше. Модель и бизнесвуман снялась в рекламной кампаниии для собственной сети бью-ти студий, запечатлилась в разных образах на морском побережье и предстала в дерзком образе, облачившись в леопардовое боди, кожаные ботинки на «тракторной» подошве и ковбойские чапы.