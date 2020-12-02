По словам Никиты Симоняна, уход из жизни любимого человека стал для звезды вечной болью.

«Гибель дочери сидела у него в душе. Это была его вечная боль». Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Никита Симонян заявил, что актер был достоин того, чтобы покоиться на Новодевичьем кладбище. Но он сам пожелал был похороненным на Ваганьковском, где могила его дочери, которую он безмерно любил. Армен Джигарханян. Фото: Globallookpress.com

По словам Никиты Симоняна, Джигарханян постепенно угасал и уходил из жизни. Однако он пришел в свой родной театр перед началом сезона в октябре нынешнего года. Уже тогда было понятно, что он пришел прощаться.

Актер сам это прекрасно понимал и предчувствовал. Как добавил Симонян, очень подкосил звезду развод с третьей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер так и не смог успокоиться, что эта история была вынесена на суд публики и широко обсуждалась в прессе. больше по теме