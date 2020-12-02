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«Гибель дочери сидела у него в душе»: друг Джигарханяна высказался об актере 

Teleprogramma.pro и ещё 3 4 часа назад
«Гибель дочери сидела у него в душе»
Фото: Globallookpress.com
По словам Никиты Симоняна, уход из жизни любимого человека стал для звезды вечной болью.
Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Никита Симонян заявил, что актер был достоин того, чтобы покоиться на Новодевичьем кладбище. Но он сам пожелал был похороненным на Ваганьковском, где могила его дочери, которую он безмерно любил. Армен Джигарханян. Фото: Globallookpress.com

«Гибель дочери сидела у него в душе. Это была его вечная боль».

По словам Никиты Симоняна, Джигарханян постепенно угасал и уходил из жизни. Однако он пришел в свой родной театр перед началом сезона в октябре нынешнего года. Уже тогда было понятно, что он пришел прощаться.
Актер сам это прекрасно понимал и предчувствовал. Как добавил Симонян, очень подкосил звезду развод с третьей женой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Актер так и не смог успокоиться, что эта история была вынесена на суд публики и широко обсуждалась в прессе. больше по теме
Напомним, что дочь народного артиста Елена Джигарханян мечтала стать актрисой, но в двадцать три трагически ушла из жизни, отравилась угарным газом в машине. До самой смерти около Джигарханяна стояла фотография любимой дочки, сообщает «Комсомольская правда».
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Звёзды , Армен Джигарханян , Никита Симонян , Комсомольская правда
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