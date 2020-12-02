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Дочь Легкоступовой обнародовала странную переписку матери с Фирсовым 

Мира Маркина 2 часа назад
Раскрыта странная переписка Легкоступовой и Фирсова
Фото: @legkostupovavalentina
Дочь Валентины Легкоступовой обнародовала странную переписку матери с ее возлюбленным Юрием Фирсовым.
Певица ушла из жизни 14 августа 2020 года при крайне странных обстоятельствах. Главным подозреваемым в смерти артистки родственники считают Фирсова.
После того, как Легкоступова впала в кому, ее дочери Анетте передали все вещи матери. Именно там девушка обнаружила телефон Валентины, в котором хранилась странная переписка с Юрием.
Впервые будущие супруги списались в социальных сетях. Затем они обменялись номерами телефонов и стали общаться в мессенджере. Фирсов сразу признался, что женат, но назвал этот брак формальностью:

«Мы давно не живем вместе. Встречаемся редко, только ради каких-то технических моментов. Вместе воспитываем дочь».

Когда отношения пары стали более серьезными, Легкоступова предложила любовнику развестись. Но ее просьба лишь спровоцировала гнев Фирсова: в аудиосообщении он обматерил певицу, а после признался, что разочарован:

«Я глупый лох, развелся на твою провокацию. Уже спланировал все наше проживание. Хоть где, главное вместе».

Из личных сообщений матери Анетта также выяснила, что Юрий часто предлагал Валентине выпить. Певица постоянно отказывалась из-за своей непереносимости алкоголя.
Аннета убеждена, что Фирсов имеет прямое отношение к смерти ее матери. По словам девушки, до встречи с Юрием Легкоступова выпивала крайне редко, а тут ушла в запой на несколько дней. Именно в этот период она и получила тяжелые травмы, однако Фирсов не стал вызывать врачей.
В эфире шоу "Док-Ток" на Первом канале Анетта заявила, что будет и дальше вести расследование, чтобы вывести виновного в смерти Легкоступовой на чистую воду.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что в нашумевшем деле Легкоступовой появилось много новых деталей.
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Звёзды , Юрий Фирсов
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