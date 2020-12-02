Корчевников впервые рассказал о сестре 

«Знаете, я со своей сестрой Наташей, так получилось, что познакомился, когда папа умер. Буквально у папиного смертного одра. И это так странно было. Мы оба не понимали, почему папа не мог нас раньше познакомить. Мы оба взрослые люди уже были. Я это к тому, что все в руках родителей».