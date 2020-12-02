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«Не могла дышать»: врачи запретили Ольге Бузовой участвовать в «Ледниковом периоде» 

Teleprogramma.pro и ещё 4 4 часа назад
Врачи запретили певице и телеведущей Ольге Бузовой рисковать своим здоровьем и выходить на лед в рамках проекта «Ледниковый период», который с успехом идет на Первом канале. Выяснилось, что у звезды сломаны два ребра.
«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра».
Как отмечают специалисты, если Ольга Бузова не прислушается к советам медиков, то ребра могут запросто проткнуть легкие, тогда последствия будут еще более печальными. Исполнительница серьезно рискует жизнью, если, конечно, не снизит в ближайшее время физические нагрузки, сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, что в шоу «Ледниковый период» Ольга Бузова выступает в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым. Причем звезд уже несколько раз номинировали на выбывание. Сама Бузова не раз отмечала, что порой им занижают оценки, что, по ее мнению, не совсем объективно. Смотрите также:
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Звёзды , Видео , Дмитрий Соловьев , Комсомольская правда
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