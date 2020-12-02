Звезды, получившие целое состояние после развода 

Многие женщины ищут себе богатых мужчин, чтобы после свадьбы жить в достатке и ни в чем не нуждаться. Однако любовь иногда проходит, поэтому нужно как-то продолжать приумножать свой доход. За громкими разводами звезд следит весь мир, потому что вместе с этим идет и дележ крупных сумм. "Рамблер" рассказывает о женщинах, которым после развода досталось целое состояние.

Звездные женщины, как правило, тоже немало зарабатывают. У них может быть и основная работа, и собственный бизнес, но часто в браке с мужчинами они помогают им строить работу и прикладывают немалый труд к воспитанию детей, поэтому суд часто удовлетворяет их иски на разделение средств и имущества. В некоторых случаях мужчины сами предлагают поровну разделить имущество и браки расторгаются без громких судебных процессов.