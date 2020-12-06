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Что стало с сыном Понаровской от чернокожего 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Что стало с сыном Понаровской от чернокожего
Фото: @irinaponarovskaya
У певицы Ирины Понаровской есть единственный сын, который родился от темнокожего джазового певца Вейланда Родда. Судьба у мальчика была не из легких — родители разошлись, когда он был маленький, а отец выкрал сына у матери. "Рамблер" рассказывает, как сложилась его жизнь.

Кража ребенка и его отношения с отцом

Энтони Родя родился в 1984 году. Спустя несколько лет его родители разошлись, а позднее, пока Понаровская была на гастролях, джазовый певец выкрал сына и увез. Когда артистка узнала, где он находится, она сразу же поехала за сыном. В и тоге она нашла мальчика в отельном номере, где он сидел с танцовщицей из труппы музыканта.
Сам Энтони уже больше 30 лет не общается со своим отцом. Он не может простить ему жестокость и безразличие, поэтому оборвал все связи с другой половиной семьи.
Wayland Rudd/Facebook

Проблемы из-за цвета кожи

В России Энтони пришлось несладко, его часто травили из-за цвета кожи. Однажды Энтони попал в реанимацию после того, как его на улице избили 12 человек. Это были неформалы, которые хотели избавить Россию от иностранцев. Прохожие не стали заступаться за мальчика, а его друг испугался и сбежал.
После этого случая Понаровская поняла, что в России ее сыну будет некомфортно, поэтому приняла решение расстаться с ним и отправила Энтони за границу. Мальчик переехал в Осло и выучился там.

Где сейчас Энтони Родд

Сын Понаровской получил образование в Норвегии и стал дизайнером ювелирных украшений. Он женился на художнице из Москвы, а девушка подарила ему двоих детей: мальчика и девочку. Сейчас Энтони вместе со своей семьей живет в доме своей матери в Эстонии, но часто выбирается на зиму в теплые страны.
@anya_chay
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