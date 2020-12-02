Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Она не могла дышать»: Бузова сломала ребра 

Анна Арсеньева 43 минуты назад
Певице и телеведущей Ольге Бузовой запретили принимать участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале из-за сломанных ребер. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Врач предостерегли звезду от участия в проекте, так как ребра могут проткнуть легкие, если она не снизит физические нагрузки.

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра», — сообщили сотрудники медицинского центра.

Ольга Бузова упала в обморок 16 ноября во время тренировки шоу «Ледниковый период». Ее отправили на срочное обследование.
Певица выступала в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьевым.
Ранее "Рамблер" сообщал, что сестра Бузовой пережила инсульт и не могла говорить.
Звёзды , Видео , Дмитрий Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Главный фокусник СССР впал в депрессию
03:10
Главный фокусник СССР впал в депрессию
Звёзды
Одежда, от которой надо срочно избавиться
06:12
Одежда, от которой надо срочно избавиться
Мода Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение