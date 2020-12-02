Певице и телеведущей Ольге Бузовой запретили принимать участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале из-за сломанных ребер. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Врач предостерегли звезду от участия в проекте, так как ребра могут проткнуть легкие, если она не снизит физические нагрузки.

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать. Мы срочно отправили ее на рентген. Он показал, что у нее сломаны два ребра», — сообщили сотрудники медицинского центра.

Ольга Бузова упала в обморок 16 ноября во время тренировки шоу «Ледниковый период». Ее отправили на срочное обследование.