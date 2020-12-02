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Бывший участник «Чай вдвоем» станцевал голым в бане с толпой мужчин 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин голым исполнил в бане танец вместе с толпой мужчин. Видеозапись артист опубликовал в Instagram-аккаунте в среду, 2 декабря.
На кадрах он и несколько мужчин танцуют в такт композиции «Тает лед» группы «Грибы». Все герои одеты лишь в банные шапки и прикрываются вениками. В конце записи певец поливает из шланга с холодной водой своих товарищей. Артист подписал пост: «Рубрика „Видео на бис“».
Интернет-пользователи похвалили артиста в комментариях: «На это можно смотреть бесконечно», «Стас, ну нельзя так издеваться над девушками!», «Красавчик». Некоторые иронично отметили, что подобным образом Костюшкин поддержал футболиста Артема Дзюбу, попавшего в скандал из-за размещенного в сети интимного видео.
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Звёзды , Видео , Стас Костюшкин
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