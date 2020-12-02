В Одессе на Якубовича напала фанатка 

Якубович презентовал книгу, которая выйдет в издательстве «Эксмо» к его 75-летию. В нее войдут самые интересные истории, произошедшие с народным любимцем за время его работы на телевидении.

Так, вспомнил Якубович, одна из фанаток в Одессе настолько была рада видеть его, что сначала пыталась запрыгнуть на него, а потом задрала юбку и предложила ведущему расписаться помадой на ее пятой точке. Артист уточнил, что отступать было некуда, поэтому он вывел слово «поле» на одной половине ягодиц и «чудес» на второй.

Не менее захватывающая история случилась с Якубовичем, когда он решил спрятаться от навязчивого фаната в туалете.

«Ну, как сами понимаете, природа взяла свое, и я, уж извините, тихонько так притерся к писсуару», — вспомнил ведущий.

В это время в помещение ворвалась уборщица, которая посмотрев на Якубовича стала кричать: «Мартьяновна! Итить сюды! У меня "Поле чудес" ссыть!»