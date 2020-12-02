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В Одессе на Якубовича напала фанатка 

Украина.ру 2 часа назад
В Одессе на Якубовича напала фанатка
Фото: Украина.ру
Якубович презентовал книгу, которая выйдет в издательстве «Эксмо» к его 75-летию. В нее войдут самые интересные истории, произошедшие с народным любимцем за время его работы на телевидении.
Так, вспомнил Якубович, одна из фанаток в Одессе настолько была рада видеть его, что сначала пыталась запрыгнуть на него, а потом задрала юбку и предложила ведущему расписаться помадой на ее пятой точке. Артист уточнил, что отступать было некуда, поэтому он вывел слово «поле» на одной половине ягодиц и «чудес» на второй.
Не менее захватывающая история случилась с Якубовичем, когда он решил спрятаться от навязчивого фаната в туалете.

«Ну, как сами понимаете, природа взяла свое, и я, уж извините, тихонько так притерся к писсуару», — вспомнил ведущий.

В это время в помещение ворвалась уборщица, которая посмотрев на Якубовича стала кричать: «Мартьяновна! Итить сюды! У меня "Поле чудес" ссыть!»
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