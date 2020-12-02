Появилось фото Степаненко после пластики

Актер Станислав Садальский показал фото с юмористкой Еленой Степаненко после ее пластической операции. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Садальский пересекся со Степаненко на съемках передачи Андрея Малахова. По словам актера, она выглядела отлично:
«Сегодня у Малахова Степаненко блистала».
@stassadal
Подписчики Станислава Садальского удивились внешнему виду артистки. В комментариях к фото написали, что Елену Степаненко невозможно узнать:
"Не похожа на себя совсем", "Как Степаненко изменилась", "Напрасно она себя так переделала…", "Я ее не узнала.. Резко постарела", "Это Степаненко на фото?! Вообще на себя не похожа!".
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