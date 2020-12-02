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Садальский показал фото Степаненко после пластики 

Анна Арсеньева 1 час назад
Появилось фото Степаненко после пластики
Фото: globallookpress.com
Актер Станислав Садальский показал фото с юмористкой Еленой Степаненко после ее пластической операции. Снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
Садальский пересекся со Степаненко на съемках передачи Андрея Малахова. По словам актера, она выглядела отлично:

«Сегодня у Малахова Степаненко блистала».

@stassadal
Подписчики Станислава Садальского удивились внешнему виду артистки. В комментариях к фото написали, что Елену Степаненко невозможно узнать:

"Не похожа на себя совсем", "Как Степаненко изменилась", "Напрасно она себя так переделала…", "Я ее не узнала.. Резко постарела", "Это Степаненко на фото?! Вообще на себя не похожа!".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Прилучного выписали из больницы.
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Звёзды , Елена Степаненко , Станислав Садальский , Андрей Малахов
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