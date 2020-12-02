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На слуху: звезда фильма "Начало" объявила себя мужчиной

Анна Арсеньева
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: звезда "Начала" объявила себя мужчиной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Когда Ольга к нам приехала, она не могла дышать»

@buzova86
Певице и телеведущей Ольге Бузовой запретили принимать участие в шоу "Ледниковый период" на Первом канале из-за сломанных ребер.

Шведов рассказал об интимных сценах с Дитковските

Кадр из сериала "Доктор Преображенский"
Денис Шведов рассказал о съемках интимных сцен с Агнией Дитковските. Актеры вместе снялись в сериале "Доктор Преображенский".

"Угодила в ловушку собственной тупости"

@borodylia
Скандально известный светский хроникер Лена Миро резко высказалась в адрес Ксении Бородиной, осудившей сериал "Беспринципные".

Звезда фильма "Начало" объявила себя мужчиной

Кадр из фильма "Начало"
Звезда фильма "Начало", канадская актриса Эллен Пейдж, объявила себя трансгендерной персоной. Отныне артистка попросила называть себя Эллиотом Пейдж.

Раскрыта странная переписка Легкоступовой и Фирсова

@legkostupovavalentina
Дочь Валентины Легкоступовой обнародовала странную переписку матери с ее возлюбленным Юрием Фирсовым. Певица ушла из жизни 14 августа 2020 года при крайне странных обстоятельствах.
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