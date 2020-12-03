Звезда Comedy Woman рассказала о бурной юности

Артистка Comedy Woman Мария Кравченко признается, что всегда была бойкой девчонкой. В интервью Дениса Ковальского звезда рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в юности.

Фото: @kravacomedy @kravacomedy

Кравченко впервые ввязалась в драку в 16-летнем возрасте. Потасовка произошла из-за того, что какая-то девушка стащила с головы Марии колпак, который сшила ее мама. Кравченко даже хотели устроить "темную", но все удалось урегулировать мирно.

Также Мария рассказала, что всегда знала, чего хочет от отношений с мужчинами. Например, она рассталась с парнем после первой ночи, потому что интимная сторона взаимоотношений с ним ей совсем не понравилась.

Кравченко признается, был в ее жизни и роман с женатым мужчиной. Но сейчас все осталось в прошлом - звезда счастлива в браке с продюсером Константином Золотаревым.