Звезда Comedy Woman рассказала о бурной юности

Артистка Comedy Woman Мария Кравченко
признается, что всегда была бойкой девчонкой. В интервью Дениса Ковальского звезда рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в юности.
Фото: @kravacomedy@kravacomedy
Кравченко впервые ввязалась в драку в 16-летнем возрасте. Потасовка произошла из-за того, что какая-то девушка стащила с головы Марии колпак, который сшила ее мама. Кравченко даже хотели устроить "темную", но все удалось урегулировать мирно.
Также Мария рассказала, что всегда знала, чего хочет от отношений с мужчинами. Например, она рассталась с парнем после первой ночи, потому что интимная сторона взаимоотношений с ним ей совсем не понравилась.
Кравченко признается, был в ее жизни и роман с женатым мужчиной. Но сейчас все осталось в прошлом - звезда счастлива в браке с продюсером Константином Золотаревым.
Правда, признается, что если бы муж не работал, то неизвестно, смогла бы пара выстоять. Период пандемии дался супругам тяжело. По признанию Кравченко, их спасло то, что им не приходилось постоянно быть вместе.