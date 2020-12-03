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«Наговорили много неприятных вещей»: Ваенга раскритиковала московскую тусовку из мира шоу-бизнеса 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Мне наговорили много неприятных вещей известные люди»
Фото: Globallookpress.com
Певица Елена Ваенга в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскритиковала московскую гламурную жизнь и тусовку из мира шоу-бизнеса.
«Я приехала в Москву. Посмотрела, поглядела и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей-москвичей и шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси Господь. Но я совершенно из другого теста, из другого мира. Я люблю другие тусовки. Я вообще другая. Есть правила, по которым люди живут. Они не плохие, не хорошие. Они есть. Они меня не устраивают, мне они не нравятся, я не подхожу к этим правилам».
Как сказала звезда, когда ей говорят, что надо тусоваться, то ее просто передергивает. «Что значит надо? Я не аскетичный человек. Но я хочу домой, в Питер. Тут в Москве есть определенные правила. Надо соответствовать, надо худеть. Говорили, что я неправильно причесана, у меня нет гардероба. Я не против Москвы, город не виноват. Мне наговорили много неприятных вещей очень известные люди. Сейчас могут сказать им: „Ну, что? Профукали удачу“, — заметила она.
Елена Ваенга — известная российская эстрадная певица. Неоднократный лауреат премий „Шансон года“. Внучка известного контр-адмирала Василия Журавеля. Смотрите также:
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