«Мне наговорили много неприятных вещей известные люди»

Певица Елена Ваенга в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскритиковала московскую гламурную жизнь и тусовку из мира шоу-бизнеса.

«Я приехала в Москву. Посмотрела, поглядела и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей-москвичей и шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси Господь. Но я совершенно из другого теста, из другого мира. Я люблю другие тусовки. Я вообще другая. Есть правила, по которым люди живут. Они не плохие, не хорошие. Они есть. Они меня не устраивают, мне они не нравятся, я не подхожу к этим правилам».

Как сказала звезда, когда ей говорят, что надо тусоваться, то ее просто передергивает. «Что значит надо? Я не аскетичный человек. Но я хочу домой, в Питер. Тут в Москве есть определенные правила. Надо соответствовать, надо худеть. Говорили, что я неправильно причесана, у меня нет гардероба. Я не против Москвы, город не виноват. Мне наговорили много неприятных вещей очень известные люди. Сейчас могут сказать им: „Ну, что? Профукали удачу“, — заметила она.

Елена Ваенга — известная российская эстрадная певица. Неоднократный лауреат премий „Шансон года“. Внучка известного контр-адмирала Василия Журавеля. Смотрите также: