Неожиданный выпад в адрес проекта «Дом-2» сделала Настасья Самбурская . Ничего не предвещало беды. Однако в Инстаграме актрисы, певицы и телеведущей вдруг появился яростный пост с жесткой критикой скандального проекта.

Впрочем, Настасья, конечно, не первая, кто позволяет себе нелестные отзывы о многолетней стройке любви — многие намекают в соцсетях, что строительство затянулось. Однако, как совершенно справедливо недавно отметила бессменная ведущая «Дома-2» Ксения Бородина , шоу уже 16 лет и его смотрят. Что касается 33-летней Самбурской, то в своем посте она перешла на личности. Настасью не устраивает не только само шоу, но и его ведущие. Досталось и зрителям, кстати.

«Дом-2″ — днище. Ведущие «Дома-2» — днище. Зрители «Дома-2» — днище, — пишет Самбурская, — миллионы рублей днища, заработанных на днище, — не показатель уровня интеллектуального превосходства. А я пиарюсь на днище».

Поклонники, впрочем, подозревают, что Настасья не беспристрастна. Многие считают, что телеведущей не дает покоя успех Ольги Бузовой (она на ряду с Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой — одна из ведущих проекта).

«Интересно если вас с Ольгой закрыть в одной комнате на пару часов, вы убьёте друг друга?» — спрашивают подписчики Самбурской о ее нелюбви к Бузовой.

«Нет, она меня запоет до смерти», — иронизирует Настасья.

Многие, впрочем, намекнули Самбурской, что и сама она начинала карьеру на ТНТ. Если на чистоту, то и знают-то зрители Настасью по большей части по ролям в ситкомах «Универ. Новая общага» и «СашаТаня». Уже после них Самбурская стала приобретать популярность.

Пока не ясно, как на выпад отреагируют ведущие «Дома-2». Подозреваем, пост Настасьи вряд ли вызовет у них положительные эмоции.