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Алибасова экстренно госпитализировали 

Национальная Служба Новостей и ещё 10 1 час назад
Алибасова экстренно госпитализировали
Фото: ТАСС
Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно доставлен врачами скорой помощи в одну из московских клиник по причине резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом в эфире НСН сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — сказал Горжанкин.

По его словам, одной из главных версий является «передозировка Виагры», так как механизм действия «Виагры» основан на расширении кровеносных сосудов, и поэтому ее передозировка ведет к различным негативным последствиям, связанным с сердечно-сосудистой системой. Наиболее распространенный и опасный симптом — это низкое кровяное давление.

«В квартире Алибасова действительно были обнаружены пустые упаковки препарата «Виагра», — добавил Вадим Горжанкин.

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Звёзды , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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