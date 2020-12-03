Алибасова экстренно госпитализировали 

Музыкальный продюсер Бари Алибасов экстренно доставлен врачами скорой помощи в одну из московских клиник по причине резкого ухудшения состояния здоровья. Об этом в эфире НСН сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин

«Бари Каримовичу стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление. В настоящее время Алибасов находится в одной из московских клиник. Медики проводят все необходимые обследования, чтобы установить причину резкого ухудшения здоровья», — сказал Горжанкин.

По его словам, одной из главных версий является «передозировка Виагры», так как механизм действия «Виагры» основан на расширении кровеносных сосудов, и поэтому ее передозировка ведет к различным негативным последствиям, связанным с сердечно-сосудистой системой. Наиболее распространенный и опасный симптом — это низкое кровяное давление.