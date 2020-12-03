«Мне наговорили неприятных вещей известные люди»

"Я приехала в Москву. Посмотрела, поглядела и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей-москвичей и шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси Господь. Но я совершенно из другого теста, из другого мира. Я люблю другие тусовки. Я вообще другая. Есть правила, по которым люди живут. Они не плохие, не хорошие. Они есть",