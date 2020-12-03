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«Мне наговорили много неприятных вещей известные люди»: Ваенга раскритиковала столичный шоу-бизнес 

Стелла Шмель 1 час назад
«Мне наговорили неприятных вещей известные люди»
Фото: globallookpress.com
Певица Елена Ваенга стала гостьей программы "Судьба человека". В числе прочего, она рассказала и о том, что думает о тусовке в среде шоу-бизнеса и о столичной гламурной жизни.

"Я приехала в Москву. Посмотрела, поглядела и ушла навсегда в Петербург. Я делю Москву на людей-москвичей и шоу-бизнес. Я не выше их всех, упаси Господь. Но я совершенно из другого теста, из другого мира. Я люблю другие тусовки. Я вообще другая. Есть правила, по которым люди живут. Они не плохие, не хорошие. Они есть",

— рассказала певица отметив, что привыкла жить по другим правилам, поэтому такая среда ей не подходит.
Ваенга отметила, что очень не любят, когда ей говорят, что нужно вести светскую жизнь.

"Что значит надо? Я не аскетичный человек. Но я хочу домой, в Питер. Тут в Москве есть определенные правила. Надо соответствовать, надо худеть. Говорили, что я неправильно причесана, у меня нет гардероба. Я не против Москвы, город не виноват. Мне наговорили много неприятных вещей очень известные люди",

— заявила Елена Ваенга.
Ранее "Рамблер" писал, что Самбурская обрушилась с критикой на "Дом-2".
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