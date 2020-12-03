Стас Михайлов раскрыл секрет своего похудения 

Российский певец Стас Михайлов объяснил, как ему удается выглядеть младше своего возраста. Артисту 51 год, он сменил имидж, отрастил бороду и пересадил волосы, изменил стиль одежды.

— Стас Михайлов остался тем же самым внутри, а внешний вид — это мое отношение к жизни, я так чувствую, мне так удобнее. Та одежда, которую я ношу сейчас, больше мне подходит из-за удобства, втянулся и поменялся лет семь, это просто незаметно для многих. Я люблю все время меняться, — заявил артист.

По словам Михайлова, он смеется над обвинениями в том, что он колет ботокс. Однажды ему пришлось остановить концерт, поскольку поклонница не верила, что это он и говорила об искусственной бороде. Артист вызвал ее на сцену и предлагал подергать.

— Волосы я сделал, три операции по пересадке, никаких накладок у меня нет, и бороду я отпустил, — отметил певец.

Михайлов признался, что не делает уколы красоты, потому что это больно.

На просьба журналистки раскрыть секрет своего похудения, артист сообщил, что стал заниматься в силовыми видами спорта и ходьбой. Он похудел на 12 килограммов и ему стало комфортно в своем весе. Певцу не нравится, когда он сильно худеет, от этого обвисает лицо.