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Секс Беременность Свадьбы

Сябитова опровергла стереотипы о женщинах старше 50 

Вечерняя Москва 1 час назад
Сябитова опровергла стереотипы о женщинах старше 50
Фото: Вечерняя Москва
Российская телеведущая Роза Сябитова порассуждала на тему жизни женщин старше 50 лет. С одной стороны их поджидает страшное одиночество — с котами и различными болезнями, с другой — счастливая старость с внуками и мужем. Тем не менее ведущая не согласна с этими стереотипами и имеет свое мнение на этот счет.

— Почему у современной, самостоятельной и самодостаточной женщины после пятидесяти лет в будущем только два варианта развития событий: страшное одиночество в окружении котов, источающих вокруг себя вонь и разложение, или счастливый мир замужней женщины, матери и бабушки, где уважительные дети летят на первый зов родительницы? — написала Сябитова в Instagram-публикации.

По словам звезды телеэкрана, данная дихотомия является неправильной и неестественной. Она утверждает, что сама не раз встречалась с женщинами, которые были готовы к любым ухищрениям, лишь бы быть с мужчиной. Сябитова считает, что это совсем неправильно и легкая доступность представительниц прекрасного пола зачастую отталкивает сильных половинок. Кроме того, Сябитова призналась, что ей неприятно слышать утверждения, что «практически любую женщину старше 50 лет можно довести до свадьбы за пару месяцев».
В заключение телеведущая призналась, что она хочет распоряжаться собственной судьбой сама: оставаться профессионалом собственного дела или посвятить себя воспитанию внуков.
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