«Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер» 

Уже несколько дней поклонники внимательно следят за конфликтом, который развернулся в Сети между двумя влиятельными шоуменами. Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров серьезно поругались, когда стало известно о решении российских властей проверить последний концерт рэпера на предмет соблюдения противокоронавирусных мер. Поначалу они обменивались стихотворениями с использованием ненормативной лексики, но теперь разборка двух наставников «Голоса» приняла иной оборот.

Лидер группировки «Ленинград» в открытую обвинил Басту «в закрытии Питера». По всей видимости, Шнуров связал выступление коллеги с введением дополнительных ограничений, которые начнут действовать в Северной столице уже завтра — 4 декабря. Соответствующие документы подписаны губернатором Александром Бегловым и предписывают закрыть музеи, театры, рестораны, аквапарки, океанариумы или сильно ограничить их работу. С 30 декабря по 3 января развлекательные заведения будут закрыты полностью.

В своей последней публикации исполнитель хита «Алкоголик» обозвал Вакуленко «болваном», который в угоду своему эгоизму устроил большой концерт. Именно это мероприятие, уверен рокер, и спровоцировало власти города на принятие таких суровых мер.