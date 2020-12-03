Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Секс Беременность Свадьбы

«Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер» 

Экспресс газета 1 час назад
«Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер»
Фото: Экспресс газета
Уже несколько дней поклонники внимательно следят за конфликтом, который развернулся в Сети между двумя влиятельными шоуменами. Василий Вакуленко (Баста) и Сергей Шнуров серьезно поругались, когда стало известно о решении российских властей проверить последний концерт рэпера на предмет соблюдения противокоронавирусных мер. Поначалу они обменивались стихотворениями с использованием ненормативной лексики, но теперь разборка двух наставников «Голоса» приняла иной оборот.
Лидер группировки «Ленинград» в открытую обвинил Басту «в закрытии Питера». По всей видимости, Шнуров связал выступление коллеги с введением дополнительных ограничений, которые начнут действовать в Северной столице уже завтра — 4 декабря. Соответствующие документы подписаны губернатором Александром Бегловым и предписывают закрыть музеи, театры, рестораны, аквапарки, океанариумы или сильно ограничить их работу. С 30 декабря по 3 января развлекательные заведения будут закрыты полностью.
В своей последней публикации исполнитель хита «Алкоголик» обозвал Вакуленко «болваном», который в угоду своему эгоизму устроил большой концерт. Именно это мероприятие, уверен рокер, и спровоцировало власти города на принятие таких суровых мер.
— Из тебя парламентарий намбо ван, В дом зашел и даже ног не вытер. Поздравляю, Вася, ты болван. Спел? Сплясал? Теперь закрыли Питер, — негодует Сергей Шнуров на просторах личного микроблога.
Видео дня. Что будет, если каждый день есть куркуму
Экспресс газета: последние новости
«Как жили на подаяния, так и живем»: обнищавший Резник обращается за помощью к Пугачевой и Галкину «Как жили на подаяния, так и живем»: обнищавший Резник обращается за помощью к Пугачевой и Галкину «Все очень непросто»: спектакли с Еленой Борщевой отменили «Все очень непросто»: спектакли с Еленой Борщевой отменили Как выбрать правильные мандарины Как выбрать правильные мандарины
Женский форум 3
Звёзды , Баста , Александр Беглов , Сергей Шнуров
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Знаменитости с очень странными привычками
10:42
Знаменитости с очень странными привычками
Звёзды
Станет ли Зверев бурятским депутатом
02:10
Станет ли Зверев бурятским депутатом
Звёзды
Три способа похудеть за месяц до Нового года
06:03
Три способа похудеть за месяц до Нового года
Здоровье
Звезды, которые, возможно, все еще живы
09:36
Звезды, которые, возможно, все еще живы
Звёзды
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
02:49
3 трюка, чтобы вернуть межплиточным швам чистоту
Дом и сад
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
10:15
6 правил ЗОЖ, о которых пора забыть
Здоровье
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
02:34
Звезды, которые не ладят с братьями и сестрами
Звёзды
Как быстро избавиться от плесени в ванной
03:00
Как быстро избавиться от плесени в ванной
Своими руками
7 продуктов, которые нужны почкам
06:24
7 продуктов, которые нужны почкам
Здоровье
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
10:33
Какие продукты защищают от болезней в межсезонье
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение