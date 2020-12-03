Королева уехала жить в племя аборигенов 

2020 год стал для Наташи Королевой судьбоносным. Артистка пережила много потерь, скандалов и нападок со стороны хейтеров. Королёва решила отдохнуть от социума и улетела в Африку. Для Наташи Королёвой этот год явно не задался. Сначала у певицы с супругом из-за пандемии возникли проблемы с бизнесом. А затем случился тот самый грандиозный скандал, связанный с изменой Сергея Глушко

Тогда на Королеву обрушилась масса негатива: мало того, что супруг предал, так еще и обсуждала эта практически вся страна. Из-за всей этой ситуации артистка явно сдала. Поклонники уверены, что из-за стресса певица в одночасье постарела, стала выглядеть уставшей. Сама Наталья заявила, что пересмотрела свое отношение к людям. Сейчас она решилась на новый и весьма рискованный эксперимент. Певица сообщила, что она не выдержала морального давления со стороны социума, а потому решила «обнулиться». Королева улетела в Африку, где будет некоторое время жить вместе с племенем аборигенов. Однако звезда не отказалась от всех гаджетов, а потому выставляет фотографии в социальные сети.

«Попробовать выжить в дикой природе, чтобы обнулиться и очиститься от тяжелого груза 2020 года, чтобы найти новые смыслы, найти новые силы жить и любить эту жизнь»,

— честно призналась звезда. Королёва решила пожить вдали от цивилизации, удобств и комфорта. Звезда рассказала, что таким образом она хочет отдохнуть ото «лжи, неискренности» и «сфабрикованных скандалов». Этот год перевернул ее жизнь с ног на голову, устроил проверку ее чувствам и силе духа.

Теперь звезда отдыхает от мирской суеты в гордом одиночестве среди аборигенов. Певица отмечает, что уже чувствует в себе прилив сил. А ведь 2020 год, казалось, выжал из нее все соки. Однако звезда добавила: она не хочет, чтобы этот год запомнился ей только негативом. Звезда решилась на большую перезагрузку, а поклонники поддержали ее в этом непростом деле, пожелав удачи и терпения. ​