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Ваенга призналась, что половину доходов отдает бывшему жениху 

Eva.ru 2 часа назад
Ваенга призналась, что половину доходов отдает бывшему
Фото: Eva.ru
Елена Ваенга редко соглашается на интервью, но сделала исключение для проекта Бориса Корчевникова «Судьба человека». Она вспомнила о своей первой любви и призналась, что до сих пор отдает половину зарплаты бывшему избраннику Ивану Матвиенко.
Елена Ваенга остается одной из самых загадочных певиц отечественного шоу-бизнеса. Она редко рассказывает о своей личной жизни, но сделала исключение для проекта Бориса Корчевникова. Во время интервью на программе «Судьба человека» исполнительница вспомнила о романе с цыганом Иваном Матвиенко. Их отношения продлились шестнадцать лет.
Елена и Иван познакомились, когда девушке было восемнадцать лет, а ее возлюбленному 34 года. Избранник помогал молодой певице совершать первые шаги в шоу-бизнесе, именно он уговорил будущую звезду переехать в Москву, посещать прослушивания и даже придумал сценический имидж для Елены. Роман пары закончился по инициативе Елены: она мечтала о ребенке, а Иван не хотел наследников. Но даже после расставания они сохранили теплые отношения.
В интервью певица призналась, что отдает Ивану половину своей зарплаты.

«До сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время!»

— рассказала исполнительница.
Сейчас Иван живет в соседнем доме с Еленой, даже супруг артистки не против ее общения с бывшим женихом. Кроме того, певица заметила, что если бы не старания и поддержка Ивана, она никогда не стала бы известной широкой публике.
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Звёзды , Борис Корчевников , Елена Ваенга
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