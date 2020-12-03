Михайлов высказался о неприятном инциденте с Лепсом 

Певец Стас Михайлов стал гостем в эфире программы «Алена, блин!». В беседе с ведущей он рассказал об инциденте с коллегой Григорием Лепсом . который произошел несколько лет назад на фестивале «Жара».

Григорий был недоволен тем, что ведущий фестиваля стал спрашивать у зрителей, кто из исполнителей лучше. По мнению Михайлова, тогда многие повели себя некорректно, в первую очередь, журналисты.

«Сам вопрос некорректен. Люди определят, кто лучше без них. У нас прекрасные отношения с Лепсом. Я не вижу повода спорить с ним. У нас с ним разные ниши»,

— заявил Стас.

На «Жаре» Михайлов попытался сгладить ситуацию, взяв в руки микрофон. По мнению певца, профессиональная арена не должна допускать моментов привязанности, и предвзятости к тому или иному исполнителю быть не должно.