Королева уехала жить на остров с аборигенами 

Наташа Королева призналась, что решила уехать подальше от цивилизации в племя аборигенов. Об этом певица сообщила в своем Instagram.

По словам звезды, такая перезагрузка поможет ей "найти себя". Она рассказала, что очень устала от 2020 года, поэтому его окончание хочет провести так, чтобы он не запомнился ей негативом.

"Я очень устала от 2020 года, который перевернул наши жизни вверх дном. Устала от сфабрикованных скандалов, предательств «друзей», ошибок близких. Этот год жестоко ударил по мне и моей семье. Он устроил проверку моим отношениям с мужем, моим вере и силе духа. Я не хочу, чтобы в моей памяти этот год запомнился негативом и пожирал меня бессонными ночами"

@koroleva__star

Певица не раскрыла, в какую страну она поехала, но сообщила, что в ближайшее время будет находиться в дали от цивилизации и жить с аборигенами на острове.