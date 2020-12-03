Ваенга призналась, что отдает ползарплаты бывшему

Певица Елена Ваенга стала гостьей в эфире программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым звезда призналась, что по сей день отдает половину зарплаты своей первой любви Ивану Матвиенко, с которым была в отношениях 16 лет.

Елена познакомилась с бывшим избранником, когда ей было всего 18 лет, а ему 34 года. Именно Иван, по словам Елены, помогал ей совершать первые шаги в шоу-бизнесе. Он уговорил певицу переехать в Москву, отправлял на прослушивания и придумал Ваенге сценический образ.

«До сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время!»

— призналась исполнительница.

Отношения оборвались по инициативе Елены, которая мечтала о наследнике в то время, как ее возлюбленный детей совсем не хотел. Тем не менее, им удалось сохранить теплые отношения даже после расставания. Сейчас Ваенга и Матвиенко эивут в соседних домах и до сих пор общаются.