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Секс Беременность Свадьбы

Ваенга призналась, что отдает половину доходов бывшему возлюбленному 

Катерина Саломе 55 минут назад
Ваенга призналась, что отдает ползарплаты бывшему
Фото: globallookpress.com
Певица Елена Ваенга стала гостьей в эфире программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым звезда призналась, что по сей день отдает половину зарплаты своей первой любви Ивану Матвиенко, с которым была в отношениях 16 лет.
Елена познакомилась с бывшим избранником, когда ей было всего 18 лет, а ему 34 года. Именно Иван, по словам Елены, помогал ей совершать первые шаги в шоу-бизнесе. Он уговорил певицу переехать в Москву, отправлял на прослушивания и придумал Ваенге сценический образ.

«До сих пор отдаю ему половину своей зарплаты, потому что это честно. Он мне очень помог в свое время!»

— призналась исполнительница.
Отношения оборвались по инициативе Елены, которая мечтала о наследнике в то время, как ее возлюбленный детей совсем не хотел. Тем не менее, им удалось сохранить теплые отношения даже после расставания. Сейчас Ваенга и Матвиенко эивут в соседних домах и до сих пор общаются.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Королева уехала жить на остров с аборигенами.
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Звёзды , Елена Ваенга
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