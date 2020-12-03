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Виктория Макарская рассказала, как уменьшились их с мужем заработки после наступления пандемии 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
«Нам стали присылать деньги из Канады и Америки»
Фото: Globallookpress.com
Певица Виктория Макарская в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как пандемия отразилась на их с мужем заработках.
«Мы сейчас работаем онлайн, но ты же не можешь каждый месяц готовить новую песню… Надо что-то делать, чтобы человек хотя бы за 300 рублей купил билет на твой концерт в Сети. Фонограмма не пройдет. Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так. Мы получаем процентов семьдесят от прежних заработков. Нам присылают огурцы, соленья. Хорошо, что много рядом живет многодетных соседей, мы делимся».
Как отметил присутствующий в студии ее муж — актер и певец Антон Макарский, — когда они провели первый концерт онлайн, то были выжаты как лимоны.

«На сцене идет энергетический обмен, а в Сети его нет. Все аплодисменты заменяются похлопыванием по плечу», — сказал он.

Ранее на бедственное положение артистов в период пандемии жаловались многие люди из мира шоу-бизнеса. Многие признают, что для звезд пришли не самые простые времена. Смотрите также:
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