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Макарская рассказала об изменении заработка в пандемию 

Катерина Саломе 57 минут назад
«Нам стали присылать деньги из Канады и Америки»
Фото: @makarskie
Певица Виктория Макарская стала гостьей в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В беседе с ведущей она рассказала, как изменились их с мужем заработки.
По словам исполнительницы, сейчас они с супругом — певцом и актером Андреем Макарским — проводят концерты онлайн. При этом она отметила, что невозможно каждый месяц выпускать новую песню.

«Надо что-то делать, чтобы человек хотя бы за 300 рублей купил билет на твой концерт в Сети. Фонограмма не пройдет. Нам стали присылать деньги из Канады, Америки, Германии. Просто так. Мы получаем процентов семьдесят от прежних заработков. Нам присылают огурцы, соленья. Хорошо, что много рядом живет многодетных соседей, мы делимся»,

— призналась Виктория.
Тем временем супруг певицы Андрей, сидящий в это время в студии, отметил, что когда они провели первый концерт онлайн, то были выжаты как лимоны. По его словам, не хватате энергетического обмена — все аплодисменты заменяются похлопыванием по плечу.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что звезда Comedy Woman рассказала о бурной юности.
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Звёзды , Виктория Макарская , Русское Радио
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