На слуху: Ваенга отдает ползарплаты бывшему жениху 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из шоу "Comedy Club"

Юморист и телеведущий Павел Воля стал гостем программы "Просто о сложном". В интервью он рассказал, что пребывает в шоке от первых выпусков шоу Comedy Club.

"Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, практически отвергнутый всеми…",

— вспоминает Воля то, как юмористы на сцене представляли друг друга и ужасается.

Певец Стас Михайлов стал гостем в эфире программы «Алена, блин!». В беседе с ведущей он рассказал об инциденте с коллегой Григорием Лепсом. который произошел несколько лет назад на фестивале «Жара».

Григорий был недоволен тем, что ведущий фестиваля стал спрашивать у зрителей, кто из исполнителей лучше. По мнению Михайлова, тогда многие повели себя некорректно, в первую очередь, журналисты.

@kravacomedy

Артистка Comedy Woman Мария Кравченко признается, что всегда была бойкой девчонкой. В интервью Дениса Ковальского звезда рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в юности.

Кравченко впервые ввязалась в драку в 16-летнем возрасте. Потасовка произошла из-за того, что какая-то девушка стащила с головы Марии колпак, который сшила ее мама. Кравченко даже хотели устроить "темную", но все удалось урегулировать мирно.

@marinazudina_official

Стало известно, сколько актриса Марина Зудина зарабатывала в пору, когда Олег Табаков руководил двумя театрами — МХТ им. Чехова и «Табакеркой».

За выход на сцену и работу в театре Зудина получала гораздо больше своих коллег по цеху. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Певица Елена Ваенга стала гостьей в эфире программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым звезда призналась, что по сей день отдает половину зарплаты своей первой любви Ивану Матвиенко, с которым была в отношениях 16 лет.

Елена познакомилась с бывшим избранником, когда ей было всего 18 лет, а ему 34 года. Именно Иван, по словам Елены, помогал ей совершать первые шаги в шоу-бизнесе. Он уговорил певицу переехать в Москву, отправлял на прослушивания и придумал Ваенге сценический образ.