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Секс Беременность Свадьбы

На слуху: Ваенга отдает ползарплаты бывшему жениху 

Катерина Саломе 28 минут назад
На слуху: Ваенга отдает ползарплаты бывшему жениху
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Это позорище!»: Павел Воля раскритиковал старые выпуски шоу Comedy Club

Кадр из шоу "Comedy Club"
Юморист и телеведущий Павел Воля стал гостем программы "Просто о сложном". В интервью он рассказал, что пребывает в шоке от первых выпусков шоу Comedy Club.

"Человек, напрочь лишенный моральных принципов, зачинщик телевизионных драк, человек, которого депортировали из Голландии за аморалку, практически отвергнутый всеми…",

— вспоминает Воля то, как юмористы на сцене представляли друг друга и ужасается.
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Михайлов высказался о неприятном инциденте с Лепсом

Певец Стас Михайлов стал гостем в эфире программы «Алена, блин!». В беседе с ведущей он рассказал об инциденте с коллегой Григорием Лепсом. который произошел несколько лет назад на фестивале «Жара».
Григорий был недоволен тем, что ведущий фестиваля стал спрашивать у зрителей, кто из исполнителей лучше. По мнению Михайлова, тогда многие повели себя некорректно, в первую очередь, журналисты.
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Звезда Comedy Woman рассказала о бурной юности

@kravacomedy
Артистка Comedy Woman Мария Кравченко признается, что всегда была бойкой девчонкой. В интервью Дениса Ковальского звезда рассказала о том, с чем ей пришлось столкнуться в юности.
Кравченко впервые ввязалась в драку в 16-летнем возрасте. Потасовка произошла из-за того, что какая-то девушка стащила с головы Марии колпак, который сшила ее мама. Кравченко даже хотели устроить "темную", но все удалось урегулировать мирно.
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Раскрыты баснословные суммы заработков Зудиной при Табакове

@marinazudina_official
Стало известно, сколько актриса Марина Зудина зарабатывала в пору, когда Олег Табаков руководил двумя театрами — МХТ им. Чехова и «Табакеркой».
За выход на сцену и работу в театре Зудина получала гораздо больше своих коллег по цеху. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
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Ваенга призналась, что отдает половину доходов бывшему возлюбленному

Певица Елена Ваенга стала гостьей в эфире программы «Судьба человека». В беседе с Борисом Корчевниковым звезда призналась, что по сей день отдает половину зарплаты своей первой любви Ивану Матвиенко, с которым была в отношениях 16 лет.
Елена познакомилась с бывшим избранником, когда ей было всего 18 лет, а ему 34 года. Именно Иван, по словам Елены, помогал ей совершать первые шаги в шоу-бизнесе. Он уговорил певицу переехать в Москву, отправлял на прослушивания и придумал Ваенге сценический образ.
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Видео дня. Что будет, если каждый день есть куркуму
Женский форум
Звёзды , Григорий Лепс , Мария Кравченко , Стас Михайлов , Павел Воля , Елена Ваенга , Марина Зудина , Олег Табаков
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