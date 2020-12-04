Ваенга назвала причину разрыва с «цыганским бароном»

Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала причину, по которой расстались с «цыганским бароном» продюсером Иваном Матвиенко. Елена Ваенга и Борис Корчевников. Фото: кадр из программы "Судьба человека"
«Это тот редкий случай, когда ни на ком нет вины. Ну, знаете стандарт. У него другая женщина или у нее другой мужчина. Я вот про эту ситуацию. У нас не так ситуация на самом деле. Произошел внутренней расход. Детей у нас не было. Почему? Это между нами останется. Это наша вина. И мы потеряли друг друга. Никогда не бывает, что один человек виноват. За редким исключением. Отсутствие детей — это была главная причина».
Как отметила Ваенга, на долю Матвиенко выпала борьба с тяжелой болезнью.
«Свою вину я чувствовала. У него был рак третьей стадии желудка. Он его победил. Все хорошо. Жив, здоров. Все хорошее я помню. Буду с этим жить. Плохого у нас было очень мало. Мы этим плохим навредили друг другу. Если его сейчас спросись, любит ли он меня, то он точно ответит: «Да»,
— заметила певица.
Елена Ваенга и цыган по национальности Иван Матвиенко были вместе 17 лет. Детей в этом браке не родилось. Сейчас певица счастлива в браке с Романом Садырбаевым. Их сыну Ивану восемь лет.