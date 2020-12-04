Ваенга назвала причину разрыва с «цыганским бароном»

«Это тот редкий случай, когда ни на ком нет вины. Ну, знаете стандарт. У него другая женщина или у нее другой мужчина. Я вот про эту ситуацию. У нас не так ситуация на самом деле. Произошел внутренней расход. Детей у нас не было. Почему? Это между нами останется. Это наша вина. И мы потеряли друг друга. Никогда не бывает, что один человек виноват. За редким исключением. Отсутствие детей — это была главная причина».