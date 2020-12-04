Безрукова вспомнила своего погибшего сына

«Всегда хотела, чтобы у меня был и мальчик, и девочка, — поделилась актриса. — Моего сына звали Андрей, он был прекрасным молодым человеком. Светлым, добрым… 25 лет он был рядом со мной, и это были очень счастливые годы, несмотря ни на что».