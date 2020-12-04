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«Хотела, чтобы у меня был и мальчик, и девочка»: Безрукова вспомнила своего погибшего сына 

Даня Виттиг 4 часа назад
Безрукова вспомнила своего погибшего сына
Фото: @irina_bezrukova_official
Первым мужем актрисы Ирины Безруковой стал коллега по цеху Игорь Ливанов, в браке с которым родился их сын Андрей. Но в возрасте 25 лет он трагически погиб у себя дома, поскользнувшись в ванной.
Актриса стала новым героем проекта «Загугли звезду» и ответила на вопросы о личной жизни. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

«Всегда хотела, чтобы у меня был и мальчик, и девочка, — поделилась актриса. — Моего сына звали Андрей, он был прекрасным молодым человеком. Светлым, добрым… 25 лет он был рядом со мной, и это были очень счастливые годы, несмотря ни на что».

Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если муж слишком много тратит денег на детей от первого брака.
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