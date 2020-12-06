Артистка назвала случившееся личной трагедией. Знаменитая певица, звездная мама Елена Ваенга призналась, что в 18 лет сделала аборт. Артистка назвала случившееся личной трагедией.
Артистка стала героиней программы «Судьба человека » канала «Россия-1». В ходе выпуска была показана архивная фотография звезды, сделанная, когда Елене было всего 18 лет. Певица призналась, что на снимке она запечатлена еще беременной. Но позже эту беременность женщина решила прервать.
"Это моя личная трагедия и личная вина. Но если хоть одним словом хоть одного человека я могла бы остановить… Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, пусть даже атомная война — девочки, никогда не делайте аборты. Нет ни одной женщины на планете, которая, в самых тяжелых обстоятельствах все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом", — эмоционально высказалась звездная мама.
Напомним, 43-летняя популярная певица Елена Ваенга воспитывает единственного сына Ивана. Мальчик появился на свет в 2012 году. А в 2016 году известная артистка официально вышла замуж за отца своего малыша, барабанщика Романа Садырбаева. К слову, не так давно сын Елены Ваенги восхитил ее поклонников музыкальным талантом.