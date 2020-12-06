Ваенга призналась, что в 18 лет сделала аборт

"Это моя личная трагедия и личная вина. Но если хоть одним словом хоть одного человека я могла бы остановить… Никогда, ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах, пусть даже атомная война — девочки, никогда не делайте аборты. Нет ни одной женщины на планете, которая, в самых тяжелых обстоятельствах все-таки родив ребенка, пожалела бы об этом", — эмоционально высказалась звездная мама.