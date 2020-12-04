«Куча угроз, незаслуженных оскорблений и мысль: «За что?». Отключить — нельзя. Дома двое маленьких детей, занимающаяся ремонтом бабушка, прабабушка, которой, на секундочку, 94 года, другие бабушки и дедушки, братья и сестры — то есть все, кто теоретически под моим пристальным вниманием. Миллион оформленных доставок и среди этого потока — звонки от курьеров, которые, разумеется, я пропустила», — поделилась 26-летняя жена Тарасова.
«Я смотрела в потолок и недоумевала. Мозг отказывался понимать, что движет незнакомыми людьми, которые не знают обо мне ничего. В каждом тексте — неподдельная злость, агрессия и скрытые комплексы — ну просто услада для психологов, которые с удовольствием бы разобрали по полочкам проблемы каждого. Формально я понимаю, что это ненормально, нездорово, это проблема общества. Но по-человечески я отказываюсь понимать это озлобленное стадо (иначе, простите, не назовешь), верящее во все, что напишут, и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье», — продолжила она.