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Секс Беременность Свадьбы

Анастасию Костенко вывели из себя хейтеры 

Даня Виттиг 2 часа назад
Неизвестные выложили в Сеть номер Анастасии Костенко, после чего анонимы стали "разрывать" ее телефон звонками и сообщениями. Многие абоненты не стеснялись поливать девушку грязью, о чем она рассказала в своем Instagram.

«Куча угроз, незаслуженных оскорблений и мысль: «За что?». Отключить — нельзя. Дома двое маленьких детей, занимающаяся ремонтом бабушка, прабабушка, которой, на секундочку, 94 года, другие бабушки и дедушки, братья и сестры — то есть все, кто теоретически под моим пристальным вниманием. Миллион оформленных доставок и среди этого потока — звонки от курьеров, которые, разумеется, я пропустила», — поделилась 26-летняя жена Тарасова.

Поток звонков и гневных сообщений с угрозами не прекращался даже ночью, а девушка провела время в раздумьях.

«Я смотрела в потолок и недоумевала. Мозг отказывался понимать, что движет незнакомыми людьми, которые не знают обо мне ничего. В каждом тексте — неподдельная злость, агрессия и скрытые комплексы — ну просто услада для психологов, которые с удовольствием бы разобрали по полочкам проблемы каждого. Формально я понимаю, что это ненормально, нездорово, это проблема общества. Но по-человечески я отказываюсь понимать это озлобленное стадо (иначе, простите, не назовешь), верящее во все, что напишут, и любящее устраивать самосуд, наблюдать спектакли и рыться в чужом грязном белье», — продолжила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, что сестра Бузовой пережила инсульт и не могла говорить.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Анастасия Костенко
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