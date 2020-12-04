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«Стоит ли из-за такого все ломать?»: муж Бородиной призвал женщин прощать измены 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Телеведущая Ксения Бородина счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Они поженились в 2015 году и воспитывают дочку Теону, а также Марусю от первого брака теледивы.
Муж Бородиной активно ведет микроблог. Там мужчина высказывает свое мнение относительно самых разных явлений и новостей. На этот раз к блогеру обратилась подписчица, которая сообщила о своем несчастье — ей изменил муж. И теперь она не знает, что делать. Омаров поспешил заметить, что взгляды на измену у мужчин и у женщин сильно разнятся.

И считает: «Да, это неприятно. Но если в отношениях у вас все было идеально и не было серьезных проблем, и вдруг такое случайно происходит, стоит ли из-за такого все ломать?» — вопрошает Омаров. И подчеркивает: «Я считаю, что такое надо простить».

Муж Бородиной заметил, что изменяют даже самым красивым, знаменитым и популярным женщинам — это неизбежно. И это связано с физиологией: «Мужчина — это мужчина».
Бизнесмен дал несколько советов девушкам, как предотвратить измену.
«Нужно обрабатывать его. Не пилить, а именно разговаривать. Мужчину нужно уметь эмоционально держать. Разговаривать с ним, поддерживать, играть, выглядеть так, как ему нравится. Быть немного таинственной, раскрываться не полностью. В каких-то моментах мужчина должен женщину не до конца понимать», — уверен блогер. Смотрите также
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Звёзды , Видео , Курбан Омаров , Ксения Бородина
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