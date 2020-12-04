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«Помогите»: родной брат Баталова просит забрать его из дома престарелых 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Брат Баталова просит забрать его из дома престарелых
Фото: Михаил Фролов. Архив "КП"
Священник и известный писатель Михаил Ардов — родной брат покойного Алексея Баталова. После смерти актера он приезжал к убитой горем вдове и дочери звезды, пытался помочь им найти успокоение в вере. А после пропал. Журналисты «Комсомольской правды»выяснили, что 83-летний священник оказался в доме престарелых, который располагается на окраине Москвы.

«Я тут как узник, помогите. Я даже родственникам позвонить не могу. Они просто не берут трубки. Ко мне никто не приходит»,

— цитирует издание Ардова.
Известно, что после этого телефонного разговора администрация дома престарелых забрала у Михаила телефон. Аргументировали просто — это одно из условий проживания Ардова в данном учреждении. Якобы оно прописано в договоре, который заключили родственники Ардова с администрацией. Правда, кто именно — осталось загадкой. Родных детей у Ардова нет, но есть племянники. Выяснилось, что вдова Баталова не знает, где находится Ардов, а вот племянница Анна Ардова — актриса и дочь родного брата Бориса — с журналистами отказалась разговаривать.
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