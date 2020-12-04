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«Я стала затворницей»: Вера Сотникова отказалась от общения с поклонниками 

Teleprogramma.pro 46 минут назад
Вера Сотникова: «Я стала затворницей»
Фото: Teleprogramma.pro
Известная артистка и телеведущая Вера Сотникова попросила прощения у подписчиков своего Instagram за то, что она редко уделяет им внимание. Актриса почти ничего не рассказывает о своей нынешней жизни, не выставляет на всеобщее обозрение фото, хотя и говорит, что в свои 60 лет выглядит неплохо. Бывшая ведущая шоу «Битва экстрасенсов» призналась, что считает неприличным рассказывать в Instagram о походах в ресторан или веселых вечеринках. По мнению Веры Сотниковой, делиться подобным неэтично, поскольку сейчас очень многие люди страдают.
Собственно, в жизни звезды в последнее время ничего этого и нет. Актриса призналась, что никуда не выходит, старается как можно реже встречаться с коллегами, но при этом продолжает сниматься и ездить на работу. Поистине настоящее счастье ей приносит уединение.

«Я стала затворницей. Тишина, сценарий, квантовая физика, Стивен Хокинг, размышления о будущем, мечты о кино! Все»,

— призналась Вера Сотникова в Instagram.
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