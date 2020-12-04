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Наталья Подольская боится выходить на сцену 

Мария Грибова 59 минут назад
Наталья Подольская боится выходить на сцену
Фото: РИА Новости
В октябре Подольская во второй раз стала мамой. И практически все свое время певица стала посвящать наследникам. При этом Наталья планирует совмещать работу и воспитание детей.
Однако в своем Instagram артистка призналась, что ей трудно вновь представить себя на сцене:

«Даже страшно. Вдруг разучилась. Даже представить боюсь свой мандраж перед выходом на сцену».

Подольская почти год не выступала на сцене.
Поклонники артистки тут же ее поддержали, заверив, что любят ее и ждут выступлений.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Безрукова вспомнила своего погибшего сына.
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