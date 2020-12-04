Наталья Подольская боится выходить на сцену 

В октябре Подольская во второй раз стала мамой. И практически все свое время певица стала посвящать наследникам. При этом Наталья планирует совмещать работу и воспитание детей.
Однако в своем Instagram артистка призналась, что ей трудно вновь представить себя на сцене:
«Даже страшно. Вдруг разучилась. Даже представить боюсь свой мандраж перед выходом на сцену».
Подольская почти год не выступала на сцене.
Поклонники артистки тут же ее поддержали, заверив, что любят ее и ждут выступлений.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Безрукова вспомнила своего погибшего сына.