Наталья Подольская боится выходить на сцену 

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В октябре Подольская во второй раз стала мамой. И практически все свое время певица стала посвящать наследникам. При этом Наталья планирует совмещать работу и воспитание детей.

Однако в своем Instagram артистка призналась, что ей трудно вновь представить себя на сцене:

«Даже страшно. Вдруг разучилась. Даже представить боюсь свой мандраж перед выходом на сцену».

Подольская почти год не выступала на сцене.

Поклонники артистки тут же ее поддержали, заверив, что любят ее и ждут выступлений.