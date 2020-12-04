На слуху: почему Ваенга ушла от «цыганского барона» 

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«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Священник и известный писатель Михаил Ардов — родной брат покойного Алексея Баталова. После смерти актера он приезжал к убитой горем вдове и дочери звезды, пытался помочь им найти успокоение в вере. А после пропал.

Некоторое время назад Самбурская резко высказалась о проекте «Дом-2» и его ведущих. В свою очередь, Ольга Бузова не осталась в стороне и раскритиковала актрису. Однако Настасья решила поставить телеведущую и певицу на место.

Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала причину, по которой расстались с «цыганским бароном» продюсером Иваном Матвиенко.

В октябре Подольская во второй раз стала мамой. И практически все свое время певица стала посвящать наследникам. При этом Наталья планирует совмещать работу и воспитание детей.

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Певица Алсу рассказала, почему в этом году решила полностью отказаться от участия в «новогодних огоньках».