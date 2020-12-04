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На слуху: почему Ваенга ушла от «цыганского барона» 

Мария Грибова 46 минут назад
На слуху: почему Ваенга ушла от «цыганского барона»
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Брат Баталова просит забрать его из дома престарелых

Михаил Фролов. Архив "КП"
Священник и известный писатель Михаил Ардов — родной брат покойного Алексея Баталова. После смерти актера он приезжал к убитой горем вдове и дочери звезды, пытался помочь им найти успокоение в вере. А после пропал.
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«Ты просто ничтожество, хоть и богатое»

Некоторое время назад Самбурская резко высказалась о проекте «Дом-2» и его ведущих. В свою очередь, Ольга Бузова не осталась в стороне и раскритиковала актрису. Однако Настасья решила поставить телеведущую и певицу на место.
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Ваенга назвала причину разрыва с «цыганским бароном»

Певица Елена Ваенга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» назвала причину, по которой расстались с «цыганским бароном» продюсером Иваном Матвиенко.
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Наталья Подольская боится выходить на сцену

В октябре Подольская во второй раз стала мамой. И практически все свое время певица стала посвящать наследникам. При этом Наталья планирует совмещать работу и воспитание детей.
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Алсу объяснила, почему не будет петь в «Огоньках»

@alsou_a
Певица Алсу рассказала, почему в этом году решила полностью отказаться от участия в «новогодних огоньках».
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Видео дня. Три способа похудеть до Нового года
Женский форум
Звёзды , Алексей Баталов , Наталья Подольская , Михаил Фролов , Елена Ваенга , Михаил Ардов , Ольга Бузова , РИА Новости
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