Перепалка между ведущими реалити-шоу «Дом-2», некоторыми создателями сериала «Беспринципные» и Настасьей Самбурской набирает обороты.

В Instagram продолжается словесная перепалка между ведущими реалити-шоу «Дом-2» и некоторыми создателями сериала «Беспринципные», а также актрисой Настасьей Самбурской.

Конфликт начался с публикации Ксении Бородиной , в которой она написала, что сериал демонстрирует ненормальные отношения людей. Ксению тут же подняли на смех как собственные фолловеры, так и Настасья Самбурская. И актриса, и подписчики напомнили ей, что она ведет «Дом-2».

Поклонники звезды сериала «Универ» поддержали это едкое замечание. В комментариях Бородиной отметились некоторые актеры и автор сценария «Беспринципных» Александр Цыпкин

В ответ актриса жестко раскритиковала певицу в комментариях. Девушка назвала Бузову лживой, а ее поклонников — тупыми.

Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человеку с головой тебя не воспринимает, не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей,

— написала Самбурская в комментариях на аккаунте Бузовой (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Актриса добавила, что 9 декабря они встретятся на съемках, где Настасья планирует устроить скандал — заорать на весь зал, что Ольга — бездарность.