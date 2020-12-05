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«Ты просто ничтожество»: Самбурская жестко раскритиковала Бузову 

WMJ.ru 56 минут назад
«Ты просто ничтожество»
Фото: WMJ.RU
Перепалка между ведущими реалити-шоу «Дом-2», некоторыми создателями сериала «Беспринципные» и Настасьей Самбурской набирает обороты.
В Instagram продолжается словесная перепалка между ведущими реалити-шоу «Дом-2» и некоторыми создателями сериала «Беспринципные», а также актрисой Настасьей Самбурской.
Конфликт начался с публикации Ксении Бородиной, в которой она написала, что сериал демонстрирует ненормальные отношения людей. Ксению тут же подняли на смех как собственные фолловеры, так и Настасья Самбурская. И актриса, и подписчики напомнили ей, что она ведет «Дом-2».
Поклонники звезды сериала «Универ» поддержали это едкое замечание. В комментариях Бородиной отметились некоторые актеры и автор сценария «Беспринципных» Александр Цыпкин.
Звездную коллегу решила поддержать Ольга Бузова, котора не только заступилась за Бородину, но и за проект в целом. Бузова обратилась лично к Самбурской, подчеркнув, что та не смеет высказать ей претензии в лицо.
В ответ актриса жестко раскритиковала певицу в комментариях. Девушка назвала Бузову лживой, а ее поклонников — тупыми.

Вся твоя жизнь — одна большая показуха и работа на публику. Ни один человеку с головой тебя не воспринимает, не как фрика. Ты просто ничтожество, хоть и богатое и популярное в кругах тупых людей,

— написала Самбурская в комментариях на аккаунте Бузовой (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Актриса добавила, что 9 декабря они встретятся на съемках, где Настасья планирует устроить скандал — заорать на весь зал, что Ольга — бездарность.
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Звёзды , Александр Цыпкин , Ксения Бородина , Настасья Самбурская , Ольга Бузова , WMJ.RU
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